AEP aposta nos países de leste

A AEP está a promover uma missão empresarial à Roménia e Polónia, uma deslocação que foi recalendarizada para os primeiros dias de março do próximo ano.

A Associação Empresarial de Portugal pretende aumentar o conhecimento do ambiente de negócios nestes países, estabelecendo contactos com importadores, distribuidores e agentes de negócios através de reuniões B2B previamente agendadas e levando em consideração o perfil das empresas participantes.

Esta missão multissetorial – promovida pelo projeto BOW – está direcionada para empresas que atuem nos setores agroalimentar e vinhos, IT, têxteis lar, cerâmicas utilitárias e materiais de construção. As inscrições estão abertas, mas são limitadas, numa ação que é desenvolvida no âmbito do Portugal 2030 e do Compete 2030, com financiamento a 50% dos custos elegíveis.