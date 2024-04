Adeptos do Benfica não podem ir a Marselha

O Benfica emitiu um comunicado onde informa ter anulado os bilhetes emitidos para adeptos do Marselha que se iam deslocar a Lisboa para assistir ao encontro no Estádio da Luz. Antes, as autoridades francesas proibiram a deslocação de adeptos portugueses à cidade.

A polícia francesa comunicou que os adeptos do Benfica estão proibidos de se deslocarem a Marselha, para o jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. O Benfica respondeu ao informar que anulou os bilhetes já emitidos dos adeptos franceses para o jogo na Luz.

De 17 de abril, quarta-feira, a 19 de abril, uma sexta, “está interdito a todas as pessoas que sejam apoiantes do Benfica, ou se comportem como tal, o acesso ao Estádio Vélodrome”, disse a polícia francesa. Em causa, está o risco elevado de violência entre adeptos dos dois clubes.

Na sequência deste anúncio, o Benfica emitiu um comunicado onde informa ter anulado “os bilhetes já emitidos e adquiridos pelos adeptos do Marselha para o jogo desta quinta-feira da Liga Europa, a decorrer no Estádio da Luz”.

Leia mais em Jornal de Notícias.