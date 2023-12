Açores na vanguarda do turismo sustentável

Os Açores são a primeira região arquipelágica do mundo com certificação de Destino Turístico Sustentável e acabam de garantir o “Nível IV de Prata”, que reforça a liderança em matéria de sustentabilidade turística, foi esta terça-feira anunciado.

Segundo uma nota da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), a certificação surge “porque a região respondeu aos critérios do ‘Global Sustainable Tourism Council’, organismo internacional de acreditação para a certificação de turismo sustentável”.

Os auditores independentes da ‘EarthCheck’ avaliaram, em outubro, várias infraestruturas em diferentes ilhas dos Açores e o resultado foi “subir mais um patamar no processo de certificação”, é referido numa nota publicada na página oficial da Internet do executivo açoriano.

Ainda de acordo com o Governo dos Açores, o normativo adotado pela ‘EarthCheck’ estipula um processo de certificação evolutivo que impõe a conquista progressiva de quatro patamares (prata, ouro, platina e ‘master’) e que “o próximo grande objetivo da região é atingir o ‘Nível Ouro’, já em 2024”.

A secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, citada no comunicado, considera que a classificação “reforça o posicionamento e a liderança dos Açores em matéria de sustentabilidade turística”.

“Atingir o ‘Nível Ouro’ não é um objetivo associado à superficialidade da ostentação de um selo, mas um objetivo crítico pelo simbolismo, pelo poder do exemplo e pelo efeito de mobilização que pode ter”, salienta.

Para Berta Cabral, conseguir esse objetivo “será o reconhecimento formal do compromisso convicto, empenhado e diariamente implementado pela região na defesa intransigente do equilíbrio” das dimensões económicas, sociais, ambientais e culturais.

“Esta é uma missão que abraçamos com dedicação e entusiasmo, reconhecendo que a sustentabilidade não é um fim, mas um processo de melhoria contínua e sistemática, que tem de ser praticado todos os dias”, acrescenta.

Berta Cabral também destaca o papel central que a sustentabilidade ocupa na nova versão do Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores (PEMTA) e, sobretudo, “no desenvolvimento de toda a cadeia de valor do setor”.

“A sustentabilidade é o pilar central do desenvolvimento turístico, no qual assentam quatro objetivos estratégicos fundamentais: consolidar internacionalmente os Açores enquanto destino turístico sustentável; reduzir a sazonalidade e distribuir os fluxos turísticos; elevar os padrões de qualidade e gerar mais valor; alavancar a notoriedade junto do consumidor final”, refere.

Outro dos instrumentos orientadores do desenvolvimento do setor do turismo é a Cartilha de Sustentabilidade dos Açores, apresentada como “um compromisso com princípios e práticas que definem a atuação e o contributo das organizações para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável plasmados na Agenda 2030”.