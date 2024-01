A vida corre bem à seleção de Paulo Bento

Os Emirados Árabes Unidos, treinados pelo técnico português Paulo Bento, estrearam-se com um triunfo na Taça Asiática de futebol, ao derrotarem Hong Kong, por 3-1, em jogo da primeira jornada do Grupo C.

Em Doha, Sultan Adil deu vantagem aos Emirados Árabes Unidos, aos 34 minutos, na marcação de uma grande penalidade.

Kwan Chan (49) ainda empatou para Hong Kong, mas Zayed Al Zaabi (52) e Yahya Al Ghassani (90+5) deram o triunfo à equipa comandada por Paulo Bento, antigo selecionador português.

Os Emirados Árabes Unidos lideram o Grupo C, com três pontos, em igualdade com o Irão, que goleou a Palestina, por 4-1, num encontro em que o avançado do FC Porto Mehdi Taremi foi titular, mas ficou em ‘branco’.

Com Hidemasa Morita, do Sporting, no ‘onze’, o Japão, recordista de títulos e finalista vencido na última edição, venceu o Vietname, por 4-2, na primeira jornada do Grupo D.

Takumi Minamino (11 minutos) colocou os nipónicos em vantagem, mas Dinh Bac Nguyen (16) e Pham Tuan Hai (33) conseguiram a reviravolta para os vietnamitas.

Novamente Minamino (45) e Keito Nakamura (45+4) voltaram a colocar o Japão em vantagem ainda antes do intervalo, com Ayase Ueda a confirmar o triunfo, aos 85.

O Japão lidera o Grupo C, com três pontos, mais três do que Vietname, e do que Indonésia e Iraque, que ainda não jogaram.