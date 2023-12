“A música que vai estar na boca de toda a gente”

“O sarapanta” é nova música de Quim Barreiros, que “promete ser uma música animada, provocadora e que proporcionará momentos de boa disposição”.

“O sarapanta”, o que é? Como se comporta? São algumas das questões que só terá resposta quando ouvir o novo tema, afirma a Espacial, editora discográfica do artista.

Acrescenta ainda que “a música vai estar na boca de toda a gente neste final de ano de 2023”. Trata-se de um tema em que Quim Barreiros, “com a sua mestria no uso das palavras e a sua duplicidade de sentidos, consegue arrancar um sorriso até ao mais sisudo dos ouvintes”.

A música promete ser “animada, provocadora e que proporcionará momentos de boa disposição. Com uma assinatura de marca de um dos intérpretes mais acarinhados pelo público português, que com a sua concertina e chapéu preto é unânime no aplauso de todas as idades, nas mais variadas vertentes sociais”, lê-se em comunicado.