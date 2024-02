A caminho de uma consciência pós-humana: do contacto com a Inteligência Artificial

Hoje em dia o ser humano está a ser provocado. Essa provocação cria crise e crise possibilita também desenvolvimento. Várias agendas e iniciativas que hoje se encontram a interferir na nossa vida individual e social pretendem alienar a consciência humana e expropriar os traços de personalidade e os meios que os sustentam. Quer-se apagar a memória do passado para no buraco engendrado se criar no cérebro um modo de aprendizagem ambientalmente modificado e assim a partir de um cérebro tabula rasa ser mais fácil através de neuro-informações criar uma nova sociologia com um novo tipo de “pessoa”. Deste modo arruma-se com o pensamento crítico dando lugar a sistemas totalitários.

Por isso torna-se urgente proteger o nosso cérebro, defendendo a experiência da própria vida passada e orientar a nossa observação para a realidade e as condições/necessidades da vida e não se deixando monopolizar o próprio cérebro por um discurso meramente mental.

Para não ficarmos totalmente dependentes, é importante não se contradizer a própria narrativa nem a história da humanidade, e para tal pôr o travão às ideias e aos que tencionarem criar um novo ser humano reduzindo a sua visão a processos meramente tecnológicos e mentais. Além disso, os biótopos culturais baseados na tradição (Deus-Pátria-Família, foi difamada em vez de corrigida pelo marxismo, maoismo e globalismo mação), na família e na nação oferecem a melhor protecção possibilitando um desenvolvimento pessoal e social natural e não meramente artificial. É claro que isto não deve impedir uma visão de mundo diferente nem o desenvolvimento de uma moralidade sexual diferente para não se permanecer encerrados em polos contraditório quer de aldeia e quer de cidade (polis).

Neste ambiente de coisas, há semanas, fiz uma pergunta à IA, ChatGPT nos termos seguintes:

Chegamos a um ponto de desenvolvimento da consciência humana que poderia ser considerado em estado limite, atendendo ao relativismo vigente, à manipulação da informação e da mente e a um desenvolvimento da consciência fora da moral. Que transformações futuras são de esperar na consciência e identidade humana?

E a ChatGPT deu-me a seguinte resposta: … “Várias tendências e desenvolvimentos estão em curso… podemos destacar algumas áreas que têm potencial para influenciar a consciência e a identidade humanas no futuro: Tecnologia e Integração com o Cérebro… poderia levar a mudanças significativas na forma como percebemos a realidade e interagimos com o mundo ao nosso redor.

Inteligência Artificial (IA): … pode ter implicações profundas na forma como os humanos se relacionam com a inteligência e a consciência… Realidade Virtual e Aumentada: … podem levar a experiências imersivas que desafiam as fronteiras entre o real e o virtual. Isso pode influenciar a percepção da realidade e, por consequência, a construção da identidade.

Ética na Tecnologia

A sociedade precisará abordar questões relativas à privacidade, manipulação da informação, e a linha ténue entre aprimoramento humano e perda de identidade. Expansão da Consciência Coletiva: … podem levar a uma expansão da consciência coletiva, onde as identidades individuais se fundem em uma compreensão mais ampla e global da humanidade. Desenvolvimento da Consciência Pós-Humana: Algumas visões futuristas sugerem a possibilidade de uma consciência pós-humana, transcendendo as limitações biológicas…. Transformações Culturais e Filosóficas: … Novas formas de pensamento e valores podem emergir, influenciando a maneira como as pessoas se percebem a si mesmas e o mundo ao seu redor. O futuro é incerto, e as respostas dependerão das escolhas que a sociedade faz ao lidar com esses desenvolvimentos.”

Fiz a pergunta porque, devido aos sinais dos tempos que carecem de interpretação e pelo que se pode já observar no que acontece e que está a determinar a nossa consciência, encontramo-nos numa mudança axial da história que é crucial pelo facto de nos poder vir a desligar do desenvolvimento humano até aqui observado através da História…

A bússola do nosso pensamento e agir não deve ser apenas determinada por regras, tecnologias e interesses imediatos, mas sim ser complementada por categorias éticas e morais no seguimento do magnetismo divino que lhe confere perspectiva e sustentabilidade. Tentar fazer da humanidade um Olimpo de deuses é missão falhada como nos ensina o comportamento dos deuses do Olimpo no mito grego…

António CD Justo