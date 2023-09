25 anos de carreira de Nuno Abelho na Semana da Moda de Londres

O estilista português Nuno Abelho vai apresentar no sábado, durante a Semana da Moda de Londres, a coleção primavera/verão 2024, que sintetiza 25 anos de carreira e usa técnicas artesanais apuradas no ateliê em Elvas.

“Nesta coleção estão elementos que definem o meu estilo, como as silhuetas, cores, proporções e materiais. Olhei novamente para coisas que fiz e voltei a trabalhá-las, agora com uma forma mais refinada e mais apurada, como se fosse um resumo desses 25 anos, dos meus gostos estéticos, da troca de experiências que eu tive ao longo do tempo”, afirmou à agência Lusa.

“Raiz” é uma coleção que usa ‘jacquards’ e brocados de seda e poliéster reciclado como materiais em tons pastel e cores fortes, com azul, verde fluorescente, rosa e coral.

Além da qualidade dos materiais, Abelho destaca a confeção, que mistura um processo de técnicas e modelagem industrial feito através de ‘software’ de computador, mas cujo corte e acabamentos são feitos manualmente em Elvas, onde vive e trabalha.

“Os acabamentos têm técnicas que já estão mais próximas da alta-costura. Tenho pessoas que trabalham comigo que têm mais de 70 anos, e que fazem um tipo de costura artesanal em risco de desaparecer”, contou o estilista.

Nesta estreia em Londres, Abelho quer mostrar “as capacidades técnicas do [seu] ateliê e também as opções estéticas que formam o [seu] estilo”.

O desfile de 12 coordenados do estilista português vai decorrer no sábado à tarde em Devonshire Square, no âmbito do evento Emerge SS24, promovido pela plataforma Oxford Fashion Studio.

O evento, paralelo ao calendário oficial da Semana de Moda de Londres, inclui 26 estilistas de 14 países, como Letónia, Panamá, Índia, Kuwait, México, Austrália e EUA.

Nuno Abelho, que tem a própria marca desde 2008, só tinha feito desfiles de forma independente em Portugal e numa escala local, mas em Londres procura uma “dimensão maior em termos de mercado e projeção”.

“Candidatei-me, submeti um portfólio e foi aceite. Houve um acompanhamento do desenvolvimento da coleção, mas não alterou a minha forma de trabalhar”, garantiu à Lusa.

Ao longo da carreira como estilista de moda trabalhou para várias empresas e para outras marcas em alfaiataria e roupa de desporto, fez figurinos para teatro e bailado e vestiu músicos e cantoras de fado.

Abelho também tem formação em Artes Plásticas e desenvolve trabalho em gravura, fotografia e serigrafia.

A semana da Moda de Londres decorre entre esta sexta e terça-feira.