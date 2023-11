128 golos: o novo recorde de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, ‘capitão’ da seleção portuguesa de futebol, aumentou para 128 golos o seu recorde mundial ao nível de seleções na passada quinta-feira, ao inaugural o marcador no triunfo por 2-0 no Liechtenstein, no apuramento para o Euro2024.

Depois de uma primeira parte sem golos, Ronaldo faturou aos 47 minutos, passando também a liderar a tabela de marcadores da qualificação para o próximo europeu, com os mesmos 10 golos do belga Romelu Lukaku, jogador da Roma.

Nesta fase de apuramento, o jogador do Al Nassr, de 38 anos, tinha ‘bisado’ na receção ao Liechtenstein (4-0), no Luxemburgo (6-0), em casa com a Eslováquia (3-2) e na Bósnia-Herzegovina (5-0), e selado o triunfo na Islândia (1-0).

Ronaldo conta 10 golos na fase de apuramento, enquanto o lateral João Cancelo chegou à dezena de golos na seleção ‘AA’, ao 49.º encontro.

O atual jogador do FC Barcelona igualou Rui Águas, Raúl Meireles e Ricardo Quaresma no 25.º lugar do ‘ranking’ da seleção das ‘quinas’.

A seleção portuguesa de futebol, já apurada para a fase final, somou na passada quinta-feira a nona vitória em nove jogos no Grupo J de qualificação para o Euro2024, ao bater o Liechtenstein por 2-0, em Vaduz.

Cristiano Ronaldo, aos 47 minutos, e João Cancelo, aos 57, materializaram o resultado.

Portugal, que marcou presença em todas as fases finais de Europeus e Mundiais desde 2000, volta a jogar no domingo, em Alvalade, face à Islândia e, em caso de novo triunfo, fecha pela primeira vez uma qualificação só com vitórias.