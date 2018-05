Venezuela dá a conhecer oportunidades de investimento a Portugal

Dois ministros venezuelanos reuniram-se sexta-feira com o embaixador de Portugal em Caracas, Carlos Sousa Amaro, para dar a conhecer as oportunidades de investimento no país.

Na reunião, que teve lugar no Ministério de Economia e Finanças, e foi presidida pelos os ministros venezuelanos de Economia Socialista e Finanças e de Comércio Externo da Venezuela, Simón Zerpa Delgado e José Vielma Mora, respetivamente, participou ainda o conselheiro comercial de Portugal, Francisco Costa.

O encontro, segundo diversas fontes, permitiu conversar sobre as empresas europeias na Venezuela, passar em revista os investimentos e interesses comerciais e analisar as possibilidades de avançar com novos acordos bilaterais.

A reunião foi convocada por instruções do Presidente Nicolás Maduro, que depois de ser proclamado vencedor das eleições presidenciais antecipadas de 20 de maio, falou de uma nova etapa da revolução e propôs avançar a um acordo económico-produtivo para a estabilização do país.