Sporting: Mesa da Assembleia-Geral e Conselho Fiscal demitem-se

A Mesa da Assembleia-Geral do Sporting demitiu-se esta quinta-feira em bloco, confirmou à Lusa o presidente, Jaime Marta Soares. Minutos depois surgiu a notícia da demissão de vários membros do Conselho Fiscal, incluindo o presidente, com um apelo à restante direção para que renunciem aos cargos.

“Atendendo às recentes movimentações que surgem a todo o momento e a qualquer momento, posso anunciar que a Mesa da Assembleia-Geral se demite em bloco, e também já recebi comunicação do presidente do Conselho Fiscal, de que se iriam demitir, senão todos, alguns que me iriam enviar os pedidos de demissão”, afirmou Marta Soares.

O presidente da Asssembleia-Geral justificou a demissão deste órgão com as “previsíveis consequências que possam advir desta instabilidade que está a marcar profundamente a instituição Sporting Clube de Portugal”.