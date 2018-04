Que têm em comum oito jogadores, um treinador e Sara Sampaio?

Nesta lista não estão cantores, apresentadores, nem atores mas estão todos ligados ao futebol, exceto a manequim Sara Sampaio. Ela é a única mulher entre os nove homens que lideram o top das contas de Instagram portuguesas com mais seguidores.

Este ranking foi apurado pelo estudo “Social Influence Report”, da startup portuguesa Primetag, especialista em marcas e influenciadores. Para este relatório foram consideradas as contas nesta rede social de portugueses residentes em Portugal ou no estrangeiro e estrangeiros a viver em Portugal com mais de 40 mil seguidores.

Foram analisadas 369 contas entre janeiro e fevereiro deste ano. O top 10 é o seguinte: