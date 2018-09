Portugueses inventam cerveja para comer

Para quem não passa sem o sabor de uma cerveja chegaram novidades. Cerveja para comer em forma de caviares e geleias (pequenas esferas que no seu interior têm cerveja) é a proposta da empresa Sapientia Romana, com sede em Chaves, distrito de Vila Real.

O coordenador do projeto “Beer to eat”, Ricardo Correia, explica que os produtos cheiram e sabem a cerveja, não têm álcool, mas “mantêm os traços principais da cerveja que lhe deu origem”. Proporcionar uma «experiência diferenciada» é o objectivo da “microempresa”, sediada no “interior profundo”.

A empresa flaviense aposta na cerveja portuguesa para conquistar “as colheres dos consumidores europeus”. O foco estará nas exportações principalmente para países cervejeiros, como a Holanda e a Alemanha mas também França ou o Reino Unido.