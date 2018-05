Portuguesa de 26 anos está a dar a volta ao mundo sozinha

Aos 26 anos, Márcia Ferreira, portuguesa, licenciada, mestrada e com um emprego com contrato, largou tudo para ir viajar. E fê-lo sozinha.

Já foi à Malásia, Indonésia, Vietname e Coreia do Sul. A jovem portuguesa tem um blogue fotográfico, chamado The Life of a Solo Traveler, onde regista as suas aventuras. Vai voltando a Portugal para reunir fundos, mas não desiste de ver o mundo, não consegue parar de viajar. A vida normal, a tal “suposta”, não lhe enchia as medidas, explicou em entrevista ao site NiT.

E o “bichinho” foi acordado o ano passado, com uma viagem à Tailândia. “Licenciei-me em Gestão e Administração Pública e segui para um mestrado em Gestão Industrial. Trabalhei numa grande consultora, mas depois percebi que aquilo não era para mim (é muito giro a imagem que nos pintam na faculdade e nos recrutamentos mas… é a selva) e entretanto decidi rumar para a área da banca e por lá estive um ano e meio”, começa por contar à NiT.

Márcia tinha um contrato estável, vivia na casa dos pais porque o que recebia não lhe dava autonomia financeira para arrendar uma casa em Lisboa, e não tendo grandes gastos amealhava o que tinha para viajar. E no ano passado foi à Tailândia 10 dias e foi a viagem que lhe “virou o capacete”.

