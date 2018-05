Papa aproxima-se da hierarquia ortodoxa

O Papa Francisco recebeu no Vaticano o patriarca ortodoxo da República Checa e Eslováquia, Rastislav, arcebispo de Presov, anunciou o Vaticano.

Na audiência privada, o Papa recordou as “testemunhas e mártires” da fé cristã, com uma referência à perseguição do regime comunista na antiga Checoslováquia.

“Ainda hoje, muitos irmãos e irmãs são perseguidos por causa do Evangelho; eles representam uma urgente advertência para nós e interpelam-nos a buscar uma maior unidade”, acrescentou.

Francisco precisou que esta unidade “não significa uniformidade”, mas “reconciliação das diversidades no Espírito Santo”.

Depois do encontro, o metropolita Rastislav almoçou com o Papa Francisco na Casa de Santa Marta.