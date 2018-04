Os nossos limites

Que sabes tu de relações amorosas?

Pensas saber?

Pensas saber onde vais?

Pensas saber o que queres e o que precisas?

Que bom, fico contente por ti.

Eu cá sou doutra opinião

Nada sei

Pois quando se sabe o que se quer realmente, nada é simples.

Existe dois tipos de relações

As convencionais e as outras

As convencionais são as chamadas relações tradicionais

Essas são o conhecer um outro ser e ir em frente, começar a construir tudo a dois

E as outras que saem do standard

Aquelas que não sabes onde vais nem o que podes construir porém sabes o que sentes

Essas que não vives no quotidiano, aquelas que vives apenas uns momentos

E que não podes construir nada

Contudo esperas um dia poder vir a construir algo

Ninguém gosta de falar dessas chamadas outras relações

Essas outras incomodam

Essas outras são difíceis de explicar

Essas saem de uma norma

Que nós seres humanos estamos sempre a recusar aceitar

Pois fica sabendo, tu, tu que vives numa relação tradicional

As outras existem

Existem para aqueles que simplesmente o querem

Ou essas existem para esses que não podem ter uma relação convencional

E esses decidem tomar a decisão de viver algo de autêntico em pequenos momentos da vida

Mas para isso é necessário uma força mental enorme e um querer o impossível,

Para poderes aceitares esse tipo de relação

Esse aceitar será um desafio permanente

E será fundamental uma evolução a teu nível interior nunca antes imaginado por ti

Eu condeno quem tenta convencer o outro qual a melhor relação

Pois todos te dirão o mesmo

Não entres numa relação outra que a relação clássica

E eu respondo: Deixem cada um viver aquilo que bem pretende

Pois essa vossa opinião de gente “banal” não ajudará nada

A esses seres que gostariam de tentar algo de diferente

E que lutam a cada segundo para o conseguirem

E eu digo: Sejam felizes da forma que bem entenderem

E nada exijam do outro, deixem cada um ser quem ele é

E deixem cada um estabelecer os seus próprios limites.

E eu, eu vou ser eu.

Eu lutarei sempre por quem eu quero.

Lutarei por aquele que quer estar ao meu lado sem pensar nessa questão do tipo de relação.

Viva a felicidade de todas as formas possíveis e inimagináveis.

Longa vida a todas as relações amorosas.

BV 09.04.2018