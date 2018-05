José Costa Gonçalves subiu a conselheiro das Comunidades Portuguesas em Andorra

José Costa Gonçalves subiu a conselheiro em Andorra do Conselho das Comunidades Portuguesas (CPP), em substituição de David Lopes Borges, envolvido em alegado caso de assédio sexual, anunciou esta quinta-feira o gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

O conselheiro José Costa Gonçalves era o número dois da lista de membros eleitos e ocupou o lugar que era ocupado por David Lopes Borges, que foi investigado pelas autoridades policiais de Andorra em abril deste ano.

David Lopes Borges renunciou ao cargo de conselheiro em Andorra do CPP, órgão consultivo do Governo e dos órgãos de soberania em matéria de emigração, no início deste mês.