Amigos hackers: conhecem algum plug-in que permita apagar do meu mural qualquer post com as palavras “futebol”, “Bruno de Carvalho”, “Jorge Jesus”, “Sporting”, “Benfica”?

Não quero deixar de ver todos os posts dos meus amigos que empregam essas palavras (sei bloquear amigos) porque eles frequentemente partilham coisas que me tornam a vida mais prazerosa. Queria mesmo só não ter de ver os de futebol.

Idealmente o plug-in deveria abrir excepções para as palavras “Cristiano Ronaldo”, “Mourinho” e “Maradona” que eu gosto muito deles.