Festival único de jazz e blues na Guarda e Portalegre

A oitava edição do festival de jazz e blues Festival One Man Band, o “único” do género em Portugal, segundo os promotores, vai decorrer no espaço café concerto do Centro de Artes e do Espetáculo (CAEP) de Portalegre e no Teatro Municipal da Guarda, à semelhança do que sucedeu em 2017.

Joaquim Ribeiro, diretor artístico do CAEP, explicou hoje à agência Lusa que o festival pretende mostrar a “performance” em palco de um único músico, tendo como “fio condutor” os géneros musicais do rock e do blues.

Em edições anteriores, a iniciativa já passou, além de Portalegre, por Beja, Faro, Abrantes e Ponte de Sor.

“Este festival foi criado em Portalegre por mim há oito anos e é o único do género ativo no país”, sublinhou Joaquim Ribeiro.

Pelas cidades de Portalegre e da Guarda, situadas no interior do país, vão atuar músicos oriundos de Espanha, França, Itália e Brasil, além de Portugal.

Na sexta-feira, no CAEP, atuam Chuck Violence & His Oneman Band (Brasil), Banana Cósmina (Espanha) e o músico português Billy Lobster.

No sábado é a vez de subirem ao palco Chicken Diamond (França), Paul Demon (Itália) e Bones A One Man Band Experience (Portugal).

De acordo com a organização, os músicos que atuam no primeiro dia do festival em Portalegre tocam no sábado na Guarda, ao passo que todos os artistas que tocam na sexta-feira na Guarda passam com os seus espetáculos, no sábado, pelo palco do CAEP.

“A expectativa é sempre em redor dos cabeças de cartaz. Num dia é o brasileiro Chuck Violence e, no outro, o francês Chicken Diamond”, disse o diretor artístico do CAEP.

Segundo Joaquim Ribeiro, também são aguardados com “expectativa” os dois projetos portugueses, que nunca passaram por Portalegre.

Os concertos têm início às 22:00 e as entradas em Portalegre e na Guarda têm um custo diário de três euros