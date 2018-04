Família portuguesa retida na Irlanda acusa consulado

Um bebé, filho de pais portugueses e a residir em Sligo, na costa oeste da República da Irlanda, está impossibilitado de viajar para Portugal, porque não tem documentos de identificação, tendo o processo de obtenção dos mesmos junto da Embaixada revelado-se moroso.

A situação foi denunciada ao Jornal de Notícias por Daniel Maganinho e Ana Pires, pais da criança, que viram frustrados os três contactos com a secção consular da Embaixada de Portugal em Dublin, no sentido de proceder ao registo da criança, nascida em janeiro deste ano.

“Queríamos sair com o nosso filho do país para que pudesse ser apresentado à família e amigos em Portugal, aproveitando nós a licença de maternidade e paternidade”, expôs Daniel, acrescentando que tem “assuntos pessoais” por resolver no país de origem e que, para isso, o filho precisa de adquirir o Cartão de Cidadão.

