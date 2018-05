Conhece Filipe Costa?

Filipe Costa é a pessoa por trás de @filipecosta_88. Aos 29 anos é representante da marca Super Bock no Luxemburgo e na Bélgica, um trabalho que já exerce há sete anos e que faz com muito orgulho visto que lhe permite ter uma ligação forte com Portugal e expor ao estrangeiro as boas coisas do nosso país como a cerveja mas não só.

Explica que é também Presidente da secção de Futsal do FC Differdange 03 Futsal que é representado por 95% de portugueses. Viajou para o Luxemburgo com apenas um ano.

Ser português no mundo para Filipe é ser uma mais valia. Diz-nos que a prova de que o nosso povo é extremamente capaz é o aumento do destaque no exterior.

Portugal para ele é como um orgulho. Explica que Portugal e tudo o que representa o deixa orgulhoso dia-a-dia.

Elege Valongo como o seu lugar favorito, a sua “terrinha”.

É la onde se sente em casa e onde pode estar perto da sua família.

@filipecosta_88 é mais uma história @portugalnomundo.

_________________________

Equipa: @ownview.andre |@inunix07|@soraialoureirocoimbra|@pedro.mpm