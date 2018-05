Conhece Catarina Cachola?

Catarina Cachola é a pessoa por trás de @cataccac, tem 24 anos e vive atualmente em Londres, a trabalhar na área da gestão hoteleira. Explica ser uma pessoa que pensa “outside of the box”, gosta de explorar o desconhecido e partilhar as suas experiências com os demais.

Como dizem as companheiras de viagem do seu instagram @nuncaparasquieta: “é destemida e agarra as oportunidades da vida com determinação, dando o seu melhor em tudo o que abraça.”

Para Catarina Cachola ser português no estrangeiro é um desafio constante às suas capacidades.

Portugal é o seu refúgio. Conta que o seu lugar preferido em Portugal é a Beira Baixa, pois foi onde cresceu e onde ainda hoje em dia a natureza prevalece, uma das coisas que a deixa relaxada e em paz.

Entre três meses de backpacking na América Latina ou até subir ao ponto mais alto do mundo e apreciar a vista são vários os desejos ou vontades que Catarina ainda não realizou.

@cataccac é mais uma história @portugalnomundo.

Equipa: @ownview.andre |@inunix07|@soraialoureirocoimbra|@pedro.mpm