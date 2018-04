Comissária para o Mercado Interno dialoga com os portugueses

A Comissária Europeia para o Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PMEs, Elżbieta Bieńkowska, e o Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, participam no Diálogo com os Cidadãos sobre “Oportunidades de financiamento para as empresas na Europa e em Portugal”.

Trata-se de uma iniciativa da União Europeia que, há já alguns anos, decidiu aproximar os comissários europeus dos cidadãos do continente em debates sobre temas variados

A participação é gratuita mediante inscrição: http://europa.eu/!Un84mV