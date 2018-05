Câmara de Comércio Portuguesa promove mercado luxemburguês

A Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, em parceria com a Rede das Câmaras de Comércio Portuguesas, lançou este ano as Business Clinic One-to-One.

Com uma periodicidade mensal, a Câmara de Comércio leva a Lisboa um representante de uma Câmara de Comércio Portuguesa no estrangeiro para analisar as estratégias de internacionalização das empresas portuguesas para esse mercado em reuniões individuais e personalizadas.

O Luxemburgo é o próximo país em destaque. A Câmara de Comércio propõe aconselhamento individual e específico e ajuda para avaliar o grau de preparação de cada empresa para exportar para este mercado.

As reuniões decorrem na sede da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, dia 8 de junho, entre as 10h00 e as 18h00, são limitadas e terão a duração máxima de 45 minutos, sendo agendadas previamente de acordo com a disponibilidade.

Para agendar a sua reunião, basta preencher e submeter o formulário que consta no site da Câmara de Comércio. Posteriormente, receberá um e-mail com a confirmação da sua inscrição e os horários disponíveis.

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Luxemburguesa (CCILL) tem por missão apoiar as empresas exportadoras e o comércio externo entre Portugal, o Luxemburgo e a Grande Região Saar-Lor-Lux, colocando à disposição das empresas e dos seus associados o seu know-how desses mercados, acompanhando-os com uma larga gama de serviços, estudos de mercado, pesquisa de potenciais parceiros, organização de ações comerciais, difusão de oportunidades de negócios, marketing promocional, assistência na implantação local. A CCILL mantém uma rede de networking e apoia as missões económicas e sectoriais organizadas no quadro da promoção do comércio externo no Luxemburgo e em Portugal.