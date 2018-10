2030: megafogos e subida do mar podem ser realidade em Portugal

O cenário apresentado pelas Nações Unidas sobre as alterações climáticas para 2030 prevê mudanças fatais no ecossistema mundial. E Portugal irá ser dos países da União Europeia que será mais prejudicado por estas mudanças.

Segundo o relatório da ONU, o mundo tem até 2030 – daqui a 12 anos – para evitar o agravamento do aquecimento global em 1,5º Celsius, um valor possível de atingir devido ao aumento registado de emissões de gases efeito de estufa.

O aumento em 1,5º Celsius pode trazer uma subida do nível das águas do mar de 10 centímetros em 2100, o que terá impacto também nas chuvas e nas secas, que trarão consigo ainda mais danos.

De acordo com os especialistas citados pelo jornal Sol, “Portugal é o país da Europa que vai sofrer mais com as alterações climáticas”, isto devido à “extensa zona costeira”. A subida dos níveis das águas do mar é uma das maiores alterações, caso não sejam tomadas medidas contra o aquecimento global.

Os especialistas falam ainda do agravamento da qualidade da água e do ar, causado pela subida das temperaturas e influenciado pelos fogos florestais que se podem vir a transformar “em megafogos à custa da seca e do calor”.