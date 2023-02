Zelensky esteve em Londres e Paris

Em Londres, para a sua segunda visita ao estrangeiro desde o início da invasão russa da Ucrânia, o presidente Zelensky conseguiu do Reino Unido a formação de pilotos, mais um passo em frente na sua caminhada para a obtenção, dos tão reclamados por Kiev, aviões de caça.

Num encontro com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, Volodymyr Zelensky pediu aos aliados ocidentais as “armas necessárias” para parar a ofensiva russa. O governante ucraniano sublinhou que o armamento é capital para “libertar todos os territórios ucranianos temporariamente ocupados”.

Na Câmara dos Comuns, Volodymyr Zelensky sublinhou que uma vitória da Ucrânia contra a Rússia mudaria o mundo e serviria para dissuadir outros potenciais agressores no futuro.

Após o Reino Unido, o líder ucraniano recebeu em Paris novas garantias de apoio da França e Alemanha e renovou o pedido de armamentos pesados e aviões de combate.

Zelensky foi recebido na noite desta quarta-feira em Paris pelo presidente de França, Emmanuel Macron, e pelo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz.

No Palácio do Eliseu, Macron assegurou que o seu país se manterá firme no apoio à Ucrânia, e disse que a Rússia “não pode e não deve” sair vencedora da guerra. Afirmou que discutiria com Zelensky e Scholz as “necessidades operacionais” de Kiev na luta contra os invasores russos.