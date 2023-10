Zelensky aceita convite de Marcelo para visitar Portugal

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, aceitou um convite do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para visitar Portugal, anunciou esta quinta-feira a Presidência da República. As equipas “ainda estão a trabalhar na data” para concretizar a visita.

“O Presidente ucraniano aceitou o convite do Presidente da República para visitar Portugal”, dá conta um comunicado divulgado na página oficial da Presidência da República.

De acordo com o comunicado, as autoridades portuguesas e ucranianas estão a trabalhar numa data para concretizar a visita de Volodymyr Zelensky a Portugal.

Durante uma “visita surpresa” a Kiev, por ocasião das comemorações do dia de Independência da Ucrânia, em 24 de agosto, Marcelo Rebelo de Sousa convidou o homólogo ucraniano a visitar Portugal. Na altura, o presidente da República reforçou o apoio de Portugal à independência da Ucrânia, surpreendendo ao discursar em ucraniano.

O presidente português já teria também anunciado a pretensão de condecorar Volodymyr Zelensky com o Grande-Colar da Ordem da Liberdade, feito que ainda está por concretizar, embora Zelensky tenha optado por rejeitar quaisquer condecorações enquanto a guerra prosseguir.

Segundo o mesmo comunicado, o presidente da Ucrânia está, esta quinta-feira, em Granada, no sul de Espanha, para participar na Cimeira da Comunidade Política Europeia. As autoridades ucranianas dizem que esta foi “uma decisão tomada no último momento”, e que “a visita será muito curta”.

Durante o encontro, o apoio a Kiev é um dos temas em cima da mesa para ser discutido pelos 50 líderes europeus que se encontram na cidade espanhola.