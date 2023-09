Zelensky abre guerra à corrupção e demite governantes

Seis vice-ministros da Defesa ucranianos foram esta semana demitidos após a exoneração, há duas semanas, do ministro da Defesa envolvido num escândalo de corrupção, numa altura em que decorrem fortes combates no leste do país.

Os vice-ministros da Defesa, incluindo Hanna Maliar, Vitalii Deyneha e Denys Sharapov, bem como o secretário de Estado do Ministério da Defesa, Kostiantyn Vashchenko, foram demitidos, de acordo com a conta pessoal na rede social Telegram de Taras Melnychuk, representante permanente do Gabinete de Ministros ucraniano.

Melnychuk não deu qualquer explicação sobre as exonerações, mas o governo tem estado a investigar acusações de corrupção nas forças armadas relacionadas com a aquisição de equipamento.

Rustem Umerov, um legislador tártaro da Crimeia que assumiu o cargo de ministro da Defesa, ainda não comentou a situação.

Oleksi Reznikov foi afastado no início deste mês após um escândalo que envolveu a aquisição de fardas militares pelo Ministério da Defesa a um preço três vezes superior ao seu custo. Reznikov negou as acusações, mas demitiu-se.

A remodelação no Ministério da Defesa ocorreu um dia depois de as forças armadas ucranianas terem afirmado que capturaram a aldeia de Klishchiivka às tropas russas, após meses de fortes combates, que continuaram hoje, com as tropas de Kiev a tentar manter uma aldeia a sul da cidade russa de Bakhmut, na região oriental de Donetsk.

A reconquista seguiu-se à retomada da aldeia vizinha de Andriivka.

“O inimigo está a tentar com todas as suas forças recuperar as posições perdidas. Por isso, os nossos combatentes estão a conter os ataques do inimigo e estão entrincheirados nas fronteiras conquistadas”, indicaram fontes das forças armadas ucranianas.

A reconquista de Klishchiivka é considerada importante do ponto de vista tático, permitindo às forças ucranianas alargar os seus ganhos em torno de Bakhmut.

Noutros combates, seis civis foram mortos e 16 ficaram feridos nas últimas 24 horas, informou o gabinete presidencial.

Os russos atacaram áreas residenciais em oito cidades e aldeias na região de Donetsk, incluindo Avdiivka e Kurdiumivka, matando um e ferindo quatro, disse.

Cinco ataques de artilharia em Kherson mataram uma pessoa e feriram outra. Na cidade vizinha de Beryslav, os russos lançaram explosivos a partir de um ‘drone’ (aparelho voador não tripulado) perto da estação de autocarros local, ferindo quatro pessoas, informou o gabinete presidencial.

A força aérea ucraniana afirmou ter intercetado todos os 17 mísseis de cruzeiro lançados pela Rússia e 18 dos 24 ‘drones’ Shaded nas regiões meridionais de Mykolaiv e Odessa na madrugada de segunda-feira.

Oleh Kiper, governador regional de Odessa, disse que uma instalação recreativa na cidade de Vylkovo foi danificada no ataque, mas não houve registo de vítimas.

Vylkovo, muitas vezes referida como a “Veneza ucraniana” devido aos seus numerosos canais, está situada no delta do Danúbio, na fronteira com a Roménia.