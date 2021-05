Zé Amaro canta a lua

Um novo tema de Zé Amaro que foi composto com a ideia da saudade e da falta que nos fazem os abraços, um gesto tão simples mas dos mais completos para expressar a felicidade e a gratidão…

A lua, o Sol e o Mar são temas que Zé Amaro aborda com o maior carinho em muitas das suas composições. Apaixonado pela vida, o cantor com o seu estilo próprio, pioneiro em Portugal e com a sua voz inconfundível, é sem dúvida um dos artistas que obtém grande reconhecimento um pouco por todo o mundo.

O caminho trilhado por Zé Amaro, conquistou o público com uma fusão dos estilos country e a música ligeira. Uma nova abordagem ao romantismo com sonoridades que o identificam e caracterizam tornando a sua voz inconfundível.