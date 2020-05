A pandemia trouxe-nos ao conhecimento, nomes muito invulgares como Coronavírus, Covid-19 ou a famosa zaragatoa que é utilizada na detecção de infecções de Coronavírus. “Assintomático” e “confinado” já eram palavras utilizadas mas nunca tanto como agora, pondo em risco a liderança da fantástica “resiliência”, que até então era a palavra da moda.

Zaragatoa é uma palavra interessante, faz-me lembrar as armas brancas utilizadas na caça e na guerra pelas tribos africanas. Se me dissessem que o líder da tribo Kikuyu ordenou que as mulheres ficassem nas cubatas enquanto os homem aguardavam o ataque dos Masai. Os Masai atacariam com lanças e catanas enquanto a tribo Kikuyu se defende com as suas poderosas e letais zaragatoas esculpidas em marfim.

É uma ideia parva mas estou na hora da parvoeira.