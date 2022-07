Zambujo lançou reportagem sobre o Alentejo

‘Visita de Estudo’, segundo single do último álbum de António Zambujo ‘Voz e Violão’, foi o mote perfeito para dar nome ao projeto que dá a conhecer muitos dos lugares e histórias da terra que o viu crescer.

Neste documentário, o músico sobe ao palco de alguns dos locais mais simbólicos do Alentejo para apresentar canções do seu último trabalho António Zambujo ‘Voz e Violão’, revisitando ainda parte do seu repertório anterior e do cancioneiro tradicional alentejano.

Passando por Beja, Beringel, Pomarão, Portel e Porto Covo, esta digressão, pequena em tamanho mas enorme em sentimento, deu origem ao documentário ‘Visita de Estudo’, que partilha o mesmo nome do tema composto por si e com letra de Maria do Rosário Pedreira.

Depois do documentário ‘Visita de Estudo’, António Zambujo dará a conhecer novos projetos em breve.

Veja aqui a reportagem de António Zambujo.

