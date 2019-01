Zambujo em primeiro no top português de vendas

António Zambujo acaba de atingir o primeiro lugar do top português de vendas com o seu novo álbum de originais, “Do Avesso”, que se encontra há cinco semanas no top. O disco conquistou recentemente o Galardão de Disco de Ouro, por vendas superiores a 7.500 unidades.

“Do Avesso”, à semelhança dos álbuns anteriores de António Zambujo, será apresentado no mundo inteiro. O arranque da digressão está marcado 8 de Fevereiro, em Paris, no Le Trianon, e dia 9 no Luxemburgo, no Casino2000. De regresso a Portugal, o artista actua a 23 de Fevereiro no Coliseu do Porto, a 1 e 2 de Março no Coliseu de Lisboa, e no dia 24 de Maio em Coimbra, no Convento de São Francisco. As datas completas da digressão podem ser consultadas mais abaixo.

No álbum “Do Avesso”, António Zambujo abraça novas abordagens à sua música e evoca referências até hoje pouco exploradas no seu percurso. Zambujo contou, na produção, com uma equipa de luxo que (re)uniu três dos mais talentosos músicos e produtores nacionais: Filipe Melo (também responsável pelas orquestrações), Nuno Rafael e João Moreira.

No álbum, António Zambujo contou com a participação especial da Orquestra Sinfonietta de Lisboa e do maestro Vasco Pearce de Azevedo. Colaborou ainda com músicos e compositores como Luísa Sobral, Pedro da Silva Martins, Aldina Duarte, Miguel Araújo, Márcia, Jorge Benvinda, Mário Laginha, João Monge ou Paulo Abreu de Lima.