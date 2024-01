Zambujo em concerto em França e Alemanha

É com sala cheia que os Coliseus de Lisboa e Porto vão receber António Zambujo nos dias 3 e 16 de fevereiro, respetivamente. Estão disponíveis os últimos bilhetes para os dias 4 e 5 no Coliseu dos Recreios e para dia 17 no Coliseu do Porto AGEAS.

Sendo um dos embaixadores da música portuguesa no mundo, Zambujo está neste momento em digressão no Brasil com Yamandu Costa. Na primavera, visita algumas das salas mais emblemáticas da Europa, numa viagem que passa por Berlim, Colónia, Lyon (com Yamandu Costa), Paris (em dose dupla e também com Yamandu) e Villeparisis.

“Cidade” é o disco mais recente de António Zambujo e é com ele que vai andar a percorrer o país. O artista tem concertos marcados já no próximo dia 1 de fevereiro em Faro, no Teatro das Figuras, a 9 de março no Centro Cultural de Viana do Castelo, a 16 de março em Guimarães, no Centro Cultural Vila Flor e a 13 de abril no Cine-Teatro de Estarreja.

Inteiramente escrito e composto por Miguel Araújo, “Cidade” foi editado no passado dia 10 de novembro e manteve-se várias semanas no top 10 de discos mais vendidos em Portugal.