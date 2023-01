Zamalek despede Jesualdo

O treinador Jesualdo Ferreira foi esta terça-feira despedido do Zamalek, depois de averbar o quinto jogo seguido sem vencer na Liga egípcia.

Com três derrotas e dois empates nos últimos cinco encontros do campeonato, a formação comandada por Jesualdo Ferreira caiu para o quinto lugar da competição, com 26 pontos, já a 11 de distância do líder, e grande rival, Al Ahly, que bateu o National Bank Egypt (1-0), e o técnico luso não resistiu.

O Zamalek anunciou ainda o sucessor do português, o egípcio Osama Nabih, que vai comandar a equipa principal até ao final da época.

O português regressou ao Zamalek em agosto do ano passado – depois de uma primeira passagem em 2015 – tendo conquistado um título de campeão e uma Taça do Egito.