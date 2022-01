Youtuber mais bem paga do mundo tem sete anos

Nastya, nome artístico de uma menina de sete anos que tem o canal Like Nastya, está na lista dos youtubers mais bem pagos do mundo, divulgada pela revista Forbes, onde aparece como a única mulher.

Esta lista é encabeçada, sem surpresas, por Mister Beast, de 23 anos, que no ano passado faturou 54 milhões de dólares (cerca de 47,5 milhões de euros) graças aos 10 mil milhões de visualizações que os seus vídeos tiveram em 2021.

Este youtuber faz extravagâncias como passar 50 horas enterrado vivo ou oferecer 10 mil dólares a quem se atreva a entrar numa banheira cheia de cobras.

Com 90 milhões de seguidores do seu canal, Mister Beast (Jimmy Donaldson, nome verdadeiro) duplicou os lucros no ano passado graças a operações como dar o nome a um hambúrguer (Mister Beast Burger), que está em 1600 restaurantes dos Estados Unidos e já vendeu cinco milhões de unidades.

O pugilista Jake Paul, com 45 milhões de dólares ganhos (cerca de 39,6 milhões de euros), Markiplier (38 milhões de dólares, cerca de 33,4 milhões de euros) e o casal Rhett e Link (30 milhões de dólares, cerca de 26,4 milhões de euros) seguem-se no “ranking”.

