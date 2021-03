Yellow Beanie é o novo projeto do vimaranense Nuno Meneses

Yellow Beanie surge “do antepassado” de Capitão Zequinha, o último álbum de Nuno Meneses. O álbum de 2016 foi um diário de algumas das memórias do antigo capitão, e é a partir daqui que “renasce” esta personagem.

Este novo projeto será, segundo o artista, “a trilha sonora para a vida e outras histórias”, começando com a descoberta e a viagem ao Mundo de Nashe. O álbum instrumental de dez faixas, ­­It’s a Nashe World, já pode ser ouvido nas plataformas digitais.

A “exploração instrumental”, como diz Nuno, foi gravada a solo, entre o piano e sintetizadores, mas, para os concertos, o músico promete uma adaptação, com mais dois músicos.

Nuno Meneses nasceu em Guimarães, em 1992. Cresceu na mesma cidade e desde cedo que pisa os palcos. Tem atividade profissional, desde 2015, na área de vídeo e música. É licenciado em Som e Imagem e mestre em Cinema e Audiovisual, pela Escola das Artes da Universidade Católica do Porto. Participou no intercâmbio Influxos, em Macau. Fundou o Estúdio Criativo Whale’s Mouth, em 2016, através do qual tem realizado trabalhos em várias áreas, alguns deles ligados à música.

Em 2010 criou a banda vimaranense Virar DaSquina, que lançou o seu primeiro álbum em dezembro de 2014, Até ao Fim do Mundo. Paralelamente foi trabalhando noutros projetos musicais a solo, como Connections (2011), Momentos (2012) e Capitão Zequinha (2016), e bandas sonoras para filmes como How to Murder Your Boss (China, 2016) e Aquário (Portugal, 2012). Atualmente integra os projetos musicais Virar DaSquina, Yellow Beanie e Marvelous Talking Machine.