Yaris WRC que vão à Sardenha preparados em Portugal

Os quatro Toyota Yaris WRC que participaram no Rally de Portugal foram, pela primeira vez, assistidos na Toyota Caetano Portugal, em Gaia, de onde já saíram prontos para o Rali da Sardenha, em Itália, que se realiza entre a próxima quinta-feira e domingo.

Os carros chegaram às instalações da nova estrutura Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal após o final do rally, idos diretamente da Exponor, e “na segunda-feira de manhã já estava o chão todo coberto de peças desmontadas”, referiu, ao JN, Victor Marques, Relações Públicas da Toyota Caetano Portugal.

A empresa portuguesa cedeu as instalações onde é preparada para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) a pick-up Toyota Hilux do piloto João Ramos (que foi nomeado embaixador da Gazoo Racing), num estreitar de laços entre as duas estruturas.

“Cedemos o espaço e foi bem mais simples eles virem da Exponor para aqui e prepararem os carros para a Sardenha, do que estar a deslocar 30 pessoas e quatro camiões para a Finlândia. E foi uma troca de experiências interessante”, referiu Victor Marques.

