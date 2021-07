Yannick Gonçalves lança tema “Só tem eu”

Yannick Gonçalves é um jovem lusodescendente nascido e criado no Luxemburgo que decidiu aventurar-se no mundo da música com o seu pai. “Só tem eu” é o seu single de estreia e pode ouvi-lo já no próximo fim de semana.

Em entrevista ao BOM DIA, Yannick confessou que este projeto nasceu por iniciativa do seu pai, o músico de carreira Rui Fontelas.

“O meu sonho é jogar futebol e o sonho do meu pai é cantar. Um dia, ele desafiou-me a entrar no mundo da música e a cantar com ele. Foi assim que gravámos ‘Só tem eu’, um orgulho para ambos”.

Este tema, de inspiração latina, baseia-se num despique intergeracional entre pai e filho e estará disponível neste canal no Youtube a partir das 20h (hora de Lisboa) do próximo sábado, 10 de julho.

#portugalpositivo