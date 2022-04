Xeque-mate verde e branco no Bessa

O Sporting visitou e venceu esta segunda-feira o Boavista, no Estádio do Bessa, num jogo a contar para a 31.ª jornada do campeonato português.

Os axadrezados, que pouco incomodaram a baliza de Adán, sofreram o primeiro golo à passagem do minuto 37. Após uma jogada pela esquerda, Nuno Santos cruzou, Porozo realizou um corte incompleto, Pote ajeitou o esférico com o calcanhar e Matheus Nunes desferiu um remate colocado para o fundo das redes.

A primeira parte terminou com um claro domínio leonino, que conseguiu 65% de posse de bola.

Já no segundo tempo os boavisteiros viram a sua tarefa dificultar-se ainda mais com um golo dos visitantes. Desta vez Edwards foi à direita cruzar e, com um desvio pouco furtuito, Abascal acabou por marcar golo na própria baliza.

O resultado ficou selado aos 83, altura em que Tabata converteu com sucesso uma grande penalidade.

Com esta vitória os homens de Amorim ficam com 76 pontos, seis a menos que o líder Porto, que viu interrompida a sua série vitoriosa na Liga em Braga.