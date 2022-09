Xeka assina pelo Rennes

O médio Xeka, que tinha terminado o contrato com o Lille, foi contratado pelo Rennes por duas épocas.

Xeka, de 27 anos, sagrou-se campeão de França em 2021, ao serviço do Lille, que representou entre as épocas 2016/17 e 2021/22, a primeira das quais por empréstimo do Sporting de Braga, com uma interrupção em 2017/18, em que esteve emprestado ao Dijon.

“É um médio completo, que conhece bem a liga e se sagrou campeão com o Lille há apenas duas épocas. Recrutámos um excelente jogador, capaz de recuperar bolas, de se projetar no ataque e de marcar golos”, observou o diretor técnico do Rennes, Florian Maurice.

O facto de não estar ligado a nenhum clube permitiu que o médio português fosse contratado fora do período de transferências, reforçando o meio campo do Rennes, desfalcado pela lesão de Baptiste Santamaría, vítima de uma rotura de ligamentos do tornozelo esquerdo.

