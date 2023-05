WTA regressa a Portugal

A Federação Portuguesa de Ténis anunciou esta quarta-feira a organização de um torneio 125 da WTA Tour no Complexo Desportivo do Jamor, em abril de 2024, em simultâneo com a prova da mesma categoria do ATP Challenger Tour.

“Será o primeiro ao fim de 10 anos, desde que o Estoril Open organizava as duas provas combinadas da ATP e da WTA. Já fechámos as negociações com a WTA e o torneio vai realizar-se em simultâneo com o challenger 125, na semana de 15 de abril de 2024”, comunicou Vasco Costa, presidente da Federação Portuguesa de Ténis, em conferência de imprensa.

A última edição do Estoril Open no Jamor decorreu em 2014 e, decorrida uma década, o responsável federativo entende ser altura de fazer regressar a WTA a Portugal e dar um novo impulso ao ténis feminino nacional.

“Tudo isto tem a ver também com a evolução do ténis feminino. Penso que estamos no caminho certo e a começar a colher frutos. A Francisca [Jorge] há muito pouco tempo podia ter vencido um torneio de 60 mil dólares da ITF em Oeiras [CETO], portanto, isto também é a evolução natural e a aposta que fazemos no ténis feminino”, sublinhou Vasco Costa.

Além de lembrar que não há muitas provas 125, ATP e WTA em simultâneo, o presidente da Federação Portuguesa de Ténis deixa a porta aberta a uma eventual “subida de categoria do torneio feminino no futuro”.

Depois de um torneio de categoria 80 mil dólares, em 2022, 60 mil dólares no Clube Escola de Ténis de Oeiras [CETO] e de um 100 mil este ano no Jamor, Francisca Jorge, a número um nacional, considera uma boa oportunidade para as jogadoras portuguesas evoluírem.

“É uma aposta bastante bonita, até porque estamos a começar a crescer enquanto jogadoras, o ténis feminino português está a subir de nível e acho que estes torneios vêm trazer boas jogadoras para nós sentirmos o que é estar em cima, no topo. Nós já temos tido oportunidade de jogar alguns torneios grandes, mas a WTA dá mais pontos, mais prestígio e é uma muito boa oportunidade”, defendeu a tenista de Guimarães, vice-campeã do torneio de 60 mil dólares no CETO.