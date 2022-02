World Summit Award distingue startups portuguesas

A plataforma Zoomguide, vencedora do Aveiro Urban Challenges 2021, e a Cycle AI, uma das três vencedoras do Aveiro 5G Challenges 2021, acabam de ser distinguidas no WorldSummit Award (WSA) 2021, nas categorias “Cultura e Turismo” e “Jovens Inovadores”, respetivamente.

Ambas as startups, que participaram nos concursos lançados pela iniciativa Aveiro STEAM City em 2021, sob a chancela da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), recebem agora o reconhecimento da WSA Global Winner, que distinguem as soluções digitais mundiais que estão a contribuir para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

A CMA tem em curso mais uma iniciativa para atrair projetos mais inovadores e disruptivos, que permitam ter uma visão do que serão as cidades do futuro. Trata-se da primeira edição do “Aveiro Tech City Challenges”, que procura projetos inovadores na área das Cidades Inteligentes, Internet das Coisas, Mobilidade, Ambiente, Sustentabilidade, Energia, Resíduos, Turismo, Indústria 4.0, Saúde e Defesa. A open call para startups, scales ups e centros de I&D decorre até 14 abril, estando prevista a atribuição de prémios no valor global de 120 mil euros.

Zoomguide e Cycle Al – distinguidos em Aveiro e com reconhecimento mundial

Desenvolvida para tornar a descoberta da cultura mais interativa e acessível, a zoomguide (na foto acima) é uma aplicação web, disponível em www.zoomguide.app, que permite tirar fotografias a pontos de interesse com o telemóvel, no qual recebem conteúdos multimédia variados que complementam a visita a espaços turísticos e culturais. As fotografias são analisadas através de inteligência artificial de forma identificar quais os conteúdos apropriados a exibir para os vários pontos de interesse – é uma tecnologia que não necessita de qualquer tipo de identificador físico, como códigos QR ou beacons. Os beacons são dispositivos que enviam sinais via Bluetooth, e quando instalados num local, conseguem identificar qualquer dispositivo móvel, tal como os smartphones.

Já a Cycle Al é um projeto tecnológico que utiliza a inteligência artificial para estimar a pontuação de segurança viária percebida para ciclistas. Trata-se de uma aplicação que pretende contribuir para diminuir a taxa de atropelamento de ciclistas, recorrendo a algoritmos que ajudam a mapear pontos de riscos, colocando assim nas mãos dos utilizadores da bicicleta a melhoria da sua própria segurança.

Destaque, ainda, para a Ubiwhere, mais uma empresa de Aveiro distinguida no WorldSummit Award 2021, com a Plataforma Urbana, na categoria de Governação e Envolvimento Comunitário.

