World of Wine destaca os vinhos do Dão

O World of Wine, em Vila Nova de Gaia, abrirá portas nos dias 29 e 30 de outubro (sexta e sábado, entre as 15h00 e as 21h00) para a 4ª edição do Dão Invicto – Mostra de Vinhos. O certame, organizado pela Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVR do Dão), regressa assim após dois anos de interrupção devido à pandemia e contará com a participação de 31 produtores da região.

“Este é um dos eventos mais importantes para a divulgação dos vinhos da nossa região. Há muito que todos estávamos ansiosos para voltar a mostrar o melhor do Dão aos portuenses e a todos aqueles que visitam a cidade”, explica Arlindo Cunha, Presidente da CVR do Dão.

A par dos vinhos da região, o evento promove ainda a Rota dos Vinhos do Dão: “Numa altura me que estamos a regressar à ‘normalidade’ é premente mostrarmos as várias facetas da nossa região e ajudarmos a impulsionar o turismo. Na Rota dos Vinhos do Dão temos quintas lindíssimas de enoturismo e o Dão oferece muitos lugares para descobrir em casal, em família ou com amigos”.

Quem visitar o Dão Invicto poderá participar em provas e harmonizações e assistir a workshops, sempre com o melhor da região. A entrada no evento é gratuita e para quem quiser adquirir o copo para as provas o valor é de 3 euros.

Paralelamente, a CVR Dão lançará nas páginas de Facebook (Vinhos do Dão) e Instagram (daowines) um passatempo com oferta de 10 bilhetes duplos para visitar 5 museus do World of Wine (Wine Experience, Porto Region Across The Ages, The Chocolate Story, The Bridge Collection e Planet Cork).