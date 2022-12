Wonderland volta ao Parque Eduardo VII

Até dia 1 de janeiro, a sétima edição do Wonderland Lisboa dá vida ao Parque Eduardo VII e contará os colecionáveis da Splink, que permitirão ‘estar’ virtualmente com os craques da Seleção Nacional de futebol, bem como dos três grandes clubes portugueses.

A MyJersey é o mais recente colecionável da Splink. Trata-se de uma réplica 3D, de menores dimensões, de uma camisola oficial de futebol com um twist: a integração de tecnologia de realidade aumentada.

Através deste ‘boneco’, que na prática é uma camisola oficial de um dos jogadores da respetiva seleção, o utilizador é transportado para um mundo digital interativo, com tecnologia de realidade aumentada, na qual, através de uma app, é possível replicar fotografias com os craques preferidos, realizar uma tour pelos estádios, aceder aos balneários, ao centro de treinos ou mesmo “entrar” dentro dos autocarros das equipas.

No Wonderland Lisboa, poderá conhecer as MyJersey de jogadores da Seleção Nacional portuguesa, como Cristiano Ronaldo, Pepe, João Félix, ou Rui Patrício.

Disponíveis estão, também, colecionáveis de Benfica, FC Porto e Sporting, bem como do Atlético Madrid.

“Numa altura em que as pessoas querem estar perto de quem mais gostam, abraçamos esta missão com o objetivo de fazer com que os fãs do futebol possam estar mais próximos dos seus ídolos e o Wonderland Lisboa é o sítio ideal para o fazer”, sublinha Dulce Guarda, cofundadora da Splink.

O Wonderland Lisboa estará no Parque Eduardo VII até dia 01 de janeiro.