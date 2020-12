Wolverhampton: Nuno Espírito Santo elogia Pedro Neto

Pedro Neto foi decisivo no último jogo do Wolverhampton e o treinador português revelou a satisfação.

Devido à ausência de Raúl Jiménez, que está lesionado com gravidade, o Wolverhampton procura agora encontrar um atacante capaz de fazer golos. O jovem Fábio Silva, de 18 anos, foi titular nas duas últimas partidas, no entanto, a sorte ainda não esteve do lado do português que ainda nao conseguiu faturar.

No jogo com o Chelsea, na passada terça-feira, Pedro Neto, internacional português de 20 anos, foi decisivo aos 90+5 minutos. O jogador carimbou o quarto golo da época.

“É bom ver um jovem jogador desenvolver-se e melhorar”, disse Nuno Espírito Santo, que reforçou ainda: “Desde a época passada que tem sido mais consistente, está a jogar bem e tem trabalhado muito para a equipa.”