Wizz Air liga Viena à Madeira

A companhia de baixo custo Wizz Air anunciou novas rotas a partir de Viena, capital da Áustria, e entre os novos destinos encontra-se o Funchal.

“Ei Viena, o seu outono acabou de ser atualizado! A partir de agora, pode viajar diretamente para os destinos mais quentes: visite o exótico Funchal na Madeira, ou as mágicas Jeddah e Riyadh na Arábia Saudita”, pode ler-se numa publicação feita no Twitter pela companhia aérea. No caso da Madeira, a primeira ligação será apenas no fim do outono, no dia 3 de dezembro.

A companhia tem previsto um voo semanal entre a Madeira e a Áustria, variando entre os sábados e os domingos.

A Wizz Air já voava para Londres a partir do Funchal, e estreou agora novas rotas do Funchal para Viena, na Áustria, mas também do Funchal a Budapeste (Hungria) e a Katowice e Varsóvia (Polónia).