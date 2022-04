Wilson Honrado lança música com estrelas da rádio, “influencers” e ouvintes

“Right Now” é a música nova de Wilson Honrado, DJ e produtor. O videoclipe celebra o Dia Mundial do Beijo com estrelas da rádio, influenciadores, ouvintes da Rádio Comercial e outros fãs que se foram juntando à iniciativa. “Right Now” já está disponível em todas as plataformas.

Vasco Palmeirim, Nuno Markl, Pedro Ribeiro, João Paulo Sousa e Vera Fernandes são algumas das estrelas da rádio que se juntam ao vídeo de “Right Now”, música nova de Wilson Honrado, mais conhecido por ser a voz das tardes da Rádio Comercial.

Para este novo lançamento, Wilson Honrado uniu esforços com Filip V-Age, na produção, e recrutou as vozes da cantora Roxana e de Turko, cantor Venezuelano radicado em Portugal.

Lançada no Dia Internacional do Beijo, “Right Now” tem um vídeo que resulta da colaboração de ouvintes, seguidores, influenciadores, amigos e colegas dos artistas. Os beijos e abraços foram o mote para este vídeo ternurento e cheio de boas vibrações, ainda mais numa altura, como a que vivemos, em que o mundo claramente precisa de muitos afetos.

Veja o videoclipe da nova música de Wilson Honrado.