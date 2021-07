Wilson Eduardo fica livre

O avançado luso-angolano Wilson Eduardo foi dispensado do Al-Ain por “não fazer parte das opções da equipa técnica”, anunciou esta semana o presidente do clube.

“O jogador Wilson Eduardo não faz parte das opções da equipa técnica para a nova temporada e o Al-Ain valoriza sempre o esforço de todos os que representaram este emblema e serviram este clube”, afirmou Abdullah Ali, em declarações publicadas na conta oficial do Al-Ain no Twitter.

O internacional angolano, de 31 anos, foi contratado pelo Al-Ain no ano passado, após terminar o vínculo com o Sporting de Braga, tendo assinado por duas temporadas com o clube emiradense, que era treinado pelo português Pedro Emanuel.

No final do campeonato, no qual terminou no sexto lugar, o técnico deixou o comando da equipa e foi substituído pelo ucraniano Sergei Rebrov, que agora prescindiu dos serviços do antigo avançado de Sporting, Olhanense, Académica, Sporting de Braga, entre outros.

Em 2020/21, Wilson Eduardo anotou três golos em 22 partidas pelo Al-Ain.