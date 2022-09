Wiki Loves Earth já tem vencedores

Os resultados do Wiki Loves Earth Portugal 2022 já são conhecidos e nesta edição “A Vida Selvagem” é o tema vencedor e presente em quase todas as fotografias vencedoras, contrariando a temática do “Mar” que foi a grande vencedora no ano passado.

No total, 113 participantes carregaram 1336 imagens, sendo a “etapa portuguesa a 12ª com mais imagens submetidas em comparação com as participações noutros países”, tal como consta no comunicado do Movimento Wikimedia.

O primeiro prémio na categoria paisagem foi atribuído a Norbertoe com “Garranos Figth, Parque Nacional da Peneda-Gerês”. O segundo e terceiro lugares foram recebidos por LuisMAfonso com “Praia do Farol (Vila Nova de Mil Fontes), Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina” e “Nevão na Serra da Arada, Serras da Freita e Arada”, respetivamente.

A foto vencedora do prémio de “Vida Selvagem” foi “Short eared owl, eye to eye, Ria Formosa” de Norbertoe. Por sua vez, a vencedora do “Troféu Oceanos” foi “Ninhos de Cegonha Branca no Cabo Sardão, Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina” de LuisMAfonso.

As 14 melhores fotos que passaram à fase internacional podem ser consultadas no site da Wikimedia.