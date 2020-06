Wendy Nazaré lança versão ‘lockdown’ de “Game Over”

Os polacos votam no domingo, dia 28 de junho, em eleições presidenciais. O escrutínio chegou a estar marcado para o início de maio mas acabou por ser adiado devido à pandemia de Covid-19. Nessa altura, Andrezj Duda, conservador de direita e aliado do partido no poder, parecia ter a reeleição praticamente garantida, mas nas últimas semanas houve um novo nome no boletim de voto a destacar-se durante a campanha, o liberal Rafal Trzaskowski, presidente da Câmara de Varsóvia, que poderá fazer adiar a decisão para a segunda volta.