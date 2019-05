Wendy Nazaré dá conferência no Luxemburgo

O mais recente single “Tree” da artista Wendy Nazaré começa a ter repercussão internacional, a música está neste momento com 10 passagens diárias na MTV Espanhola.

“Tree” faz parte da playlist de rádios na Bélgica como Vivacité (RTBF), Nostalgie, Chérie FM, DH radio e na Familie Radio FM esta da parte flamenga do país.

Na Alemanha a RTL já assegura apoio na divulgação do tema “Tree”.

A convite do BOM DIA, que organiza a conferência Portugal+, Wendy Nazaré estará presente no Luxemburgo no 18º aniversário do nosso jornal, marcando presença como palestrante no dia 11 de maio no Centro Cultural Português – Camões no Luxemburgo.